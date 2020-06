Meet the Class of 2020: Bishop Grimes High School

Graduation date: Saturday, June 13

Location: Bishop Grimes Jr./Sr. High School

6653 Kirkville Rd., East Syracuse

Valedictorian: Colby Evans

Salutatorian: Matthew Tarby

The graduates are as follows:

Jaida Addley

Camren Amond

Ajak Ater

Joseph Belton

Brianna Bowles

Aaron Brennan

Colin Cavanaugh

Lenora Cedrone

Sarah Cone

Kyle Darrow

Colin Debejian

Ian Denton

Mariah Denton

Brina Deppoliti

Magdalene Eallonardo

Colby Evans

Anthony Falgiatano

Nadia Fenu

Ian Fisher

Cornelia Flowers

Sophia Hatton

Dante Hopkins

Gia (Andy) Huynh

Alexander Insel

Hangzhen (Kim) Jin

Walter Johnson

Zhenchen (Grace) Ke

Nicolette Kirby

Joshua Kuchinski

Patrick Madonna

Kameron Mandurano

Alec Mantz

Lora Marial

Michela Marturano

Deng Mawien

Yifan (Alan) Meng

Adut Mo

Jacob Monty

Jenny Morabito

Madison Mowers

Byamungu Mugushu

Rhonee Shea Pal

Louis Pelose

Nicolas Perez

John Pfeffer

Abbigayle Remaley

Matthew Rogers

Albright Salvano

Joseph Schnur

Benjamin Schultz

Trevor Sikorski

Nyjhire Smith

McKenna Squier

Matthew Tarby

Joseph Wike

Caroline Wilkinson

Jiaqi (Anna) Yang

Alexandrea Yarman

Jiancheng (Kevin) Zheng

Xirui (Tom) Zhu