Meet the Class of 2020: Seton High School

Graduation date: Friday, June 26
Location: St. Thomas Aquinas Church
1 Aquinas St., Binghamton
Valedictorian: Wyatt Breese
Salutatorian: Tomoyoshi Kimura
The graduates are as follows:
Conner Alapeck
Daniel Aribisala II
Emma Bensen
Nicholas Bevacqua
Wyatt Breese
Aubrie Browne
Mckenzie Browne
Frances Burnett
John Calabrese
Lilisbeth Calvo
Grace Cawley
Sicheng Chen
Madelyn Clark
Cierra Columbia
Lily Combs
Alex Creagh
Nikki Crowley
Alex Cunningham
Emily Dempsey
Nicholas Diute
Jacob Donlin
Dylan Fahs
Lacey Fahs
Zhou Fang
Trinity Fauci
Edwin Faughnan
Jingjie Gao
Angelo Garufi
Constantine Gehring
Nicholas Honken
Allayna Howard
Fritz Huff
Molly Jayne
John Kenny
Tomoyoshi Kimura
Kristiana Kourtellas
Kathryn Lathrop
Xianyu Li
Abigail Link
Xingchen Liu
Kathleen Loughran
Bryce Malyszek
Melissa Mbera
Rita Merke
Julianna Miller
Calvin Nguyen
Tina Nguyen
Seoyeon Park
Gennady Peffley
Chuang Peng
Lynn Potter
Luke Redmore
Gabriel Rogers
Zavien Rouhana
Katelyn Rundell
James Rwamakuba
Ashley Sinicki
Nicole Sinicki
Dakota Smales
Elizabeth Smith
Vincent Sullivan
Ethan Topencik
Keith Tschang
Maija Vizvary
Diana Vo
Cole Wager
Zichen Wang
Eli Wirth
Evan Wirth
Shenkun Wu
Marwan Yammine
Anna Yuhnick
Andrew Zalesski
Yubiao Zhao
Hao Zhou