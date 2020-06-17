Meet the Class of 2020: CBA High School

Graduation date: Sunday, August 2
Location: Christian Brothers Academy
6245 Randall Rd., Syracuse
Valedictorian: Elizabeth Lucas
Salutatorian: Thienan Tran
The graduates are as follows:
Gia Anthony
Aryan Arora
Wyatt Auyer
Cade Bacon
Cristina Barnaba
Matt Becker
Sam Bonacci
Jason Boule
Garrett Bowman
James Boylan
Anastasia Brickner
Kaitlyn Bushnell
Matt Cabal
Mia Cannizzo
Jake Carbone
Christopher Catalano
Stephen Colangelo
Maura Clare Conan
Hannah Curtin
Saranya Dadi
Chloé Daino
Julian Davis
Adam DeFrancisco
Grace del Pino
Delaney DellaDonna
Kristen DeLorenzo
Rocco DeLorenzo
Matthew Doane
Katie Dodge
Presley Donegan
Jonathan Duteau
Jaden Elemos
Mychal Emmanuel
Isabelle Enslin
Jack Fallon
Michael Fallon
Joel Gaffney
Guy Germain
Lauren Griffith
Emily Hall
Victoria Hall
Eliza Hanson
Lydia Hill
Michael Hill
Julyna Ho
Quinn Horan
Ally Howard
Joshua Hulslander
Addy Ilacqua-Nucci
Derek Jann
Brooke Jarvis
Alec Jewett
Sam Johnston
Tavish Johnston
Colin Kelly
Tatumn Kohlbrenner
Erin Kolceski
Patrick Kraft
Lea Kyle
Jarrett LaPlante
Will Laun
John LeBlanc
Isaiah Lerch
Joseph Leskoske
Maxwell Lewis
Janelle Little
Andrew Lowe
Lizzie Lucas
Ryan MacKenzie
Anthony Marsallo
Denzall Marshall
Chloé McIntyre
Mason Mckie
Ryan McLaughlin
Zachary Medicis
Olivia Morganti
Lauren Mucher
Shivam Nanavati
Riley Nash
Roene Nasr
Amanda Nedell
JJ O’Callaghan
Justin O’Connor
Mary Grace Oliva
Avery Penoyer
Safian Perez
Jeffrey Phan
Manuel Pineda
Thomas Polhemus
Katherine Purcell
Luke Queri
Isaiah Raby
RJ Romeo
Maya Roopnarine
Conlan Rourke
Sage Ryder
Aiden Schimpff
Patrick Schmitt
Sophia Schultz
Nicholas Setter
Zeus Shahin
Paige Snyder
Noah Spina
Michael Spizuoco
Daniel St. Phillips
Gabriel Suarez
Maddy Tallman
Michael Taylor
Preston Taylor
Mia Terzini
Thienan Tran
Luke Valenti
Matthew Walker
Harvey Wang
Donovan Watson
Katie Weissenberg
Zachary Witz
Bailey Wolanski
Entao Xie
Shruti Zirath
Olivia Zoeckler