Meet the Class of 2020: CBA High School

Graduation date: Sunday, August 2

Location: Christian Brothers Academy

6245 Randall Rd., Syracuse

Valedictorian: Elizabeth Lucas

Salutatorian: Thienan Tran

The graduates are as follows:

Gia Anthony

Aryan Arora

Wyatt Auyer

Cade Bacon

Cristina Barnaba

Matt Becker

Sam Bonacci

Jason Boule

Garrett Bowman

James Boylan

Anastasia Brickner

Kaitlyn Bushnell

Matt Cabal

Mia Cannizzo

Jake Carbone

Christopher Catalano

Stephen Colangelo

Maura Clare Conan

Hannah Curtin

Saranya Dadi

Chloé Daino

Julian Davis

Adam DeFrancisco

Grace del Pino

Delaney DellaDonna

Kristen DeLorenzo

Rocco DeLorenzo

Matthew Doane

Katie Dodge

Presley Donegan

Jonathan Duteau

Jaden Elemos

Mychal Emmanuel

Isabelle Enslin

Jack Fallon

Michael Fallon

Joel Gaffney

Guy Germain

Lauren Griffith

Emily Hall

Victoria Hall

Eliza Hanson

Lydia Hill

Michael Hill

Julyna Ho

Quinn Horan

Ally Howard

Joshua Hulslander

Addy Ilacqua-Nucci

Derek Jann

Brooke Jarvis

Alec Jewett

Sam Johnston

Tavish Johnston

Colin Kelly

Tatumn Kohlbrenner

Erin Kolceski

Patrick Kraft

Lea Kyle

Jarrett LaPlante

Will Laun

John LeBlanc

Isaiah Lerch

Joseph Leskoske

Maxwell Lewis

Janelle Little

Andrew Lowe

Lizzie Lucas

Ryan MacKenzie

Anthony Marsallo

Denzall Marshall

Chloé McIntyre

Mason Mckie

Ryan McLaughlin

Zachary Medicis

Olivia Morganti

Lauren Mucher

Shivam Nanavati

Riley Nash

Roene Nasr

Amanda Nedell

JJ O’Callaghan

Justin O’Connor

Mary Grace Oliva

Avery Penoyer

Safian Perez

Jeffrey Phan

Manuel Pineda

Thomas Polhemus

Katherine Purcell

Luke Queri

Isaiah Raby

RJ Romeo

Maya Roopnarine

Conlan Rourke

Sage Ryder

Aiden Schimpff

Patrick Schmitt

Sophia Schultz

Nicholas Setter

Zeus Shahin

Paige Snyder

Noah Spina

Michael Spizuoco

Daniel St. Phillips

Gabriel Suarez

Maddy Tallman

Michael Taylor

Preston Taylor

Mia Terzini

Thienan Tran

Luke Valenti

Matthew Walker

Harvey Wang

Donovan Watson

Katie Weissenberg

Zachary Witz

Bailey Wolanski

Entao Xie

Shruti Zirath

Olivia Zoeckler