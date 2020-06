Meet the Class of 2020: Bishop Ludden High School

Graduation date: Saturday, June 27

Location: Bishop Ludden Jr./Sr. High School

815 Fay Rd., Syracuse

Valedictorian: Emily Bouchard

Salutatorian: Katelyn Oswalt

The graduates are as follows:

Emily Bouchard

Jayden Burney

Zachary Cadden

Liam Casey

Andrew Cervantes

Daniela Deapo

John DeMonte

John DeSpirito

Ryan DeVaney

Bridget Downey

Kathleen Fallon

Emma Fiorino

Evan Haberek

Gryffin Hardick

Isaiah Horne

D’Amonte Johnson

My’Kell Kaigler

Noah Kerwin

Cassidy Lenchert

Liam Mahar

James McGarvey

Symone Mitchell

Jack Moen

Emily Monroe

Rose Morris

Nguyen Nguyen

Nazir Osbourne

Katelyn Oswalt

Nathaniel Parkhurst

Kadi Piagentini

Alexis Pietrowski

William Powell III

Nickolas Richards

Angela Rotunno

Antonio Scutari

Robert Sexton

Eddie Sharpe

Joseph Suddaby

Derek Tetreault

Sarah Thompson

Kailee Tucker

Ronald Trenca

Megan Virkler