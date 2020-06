Graduation date: Saturday, June 20

Location: Holy Cross Academy

4020 Barrington Rd., Oneida

Valedictorian: Nancy Mazor

Salutatorian: Noelle DiRuzzo

The graduates are as follows:

Abraham Barahmeh

Grace Collins

Natalie DelPino

Noelle DiRuzzo

Lily Domes

Carlota Hernandez-Botejara

Marie Judge

Matthew Maciag

Nancy Mazor

Kaykhe Mikhail

Tatiana Nowakowski

Gloria Twal

Christopher van Lieshout

Jacinta van Lieshout

David Vanderhoof

Madeline Vanderhoof

Kathryn Wojsiat